Командующий силами НАТО составил список вооружений для ВСУ

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений, которые Соединенные Штаты могут поставить Украине и которые «в теории могут помочь» ВСУ, передает телеканал CNN, ссылаясь на неназванные источники.