Командующий силами НАТО составил список вооружений для ВСУ

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений, которые Соединенные Штаты могут поставить Украине и которые «в теории могут помочь» ВСУ, передает телеканал CNN, ссылаясь на неназванные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии