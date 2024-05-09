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Рик Карлайл о судействе: «Мы заслуживаем справедливого отношения к себе»

Рик Карлайл о судействе: «Мы заслуживаем справедливого отношения к себе»

Главный тренер «Пэйсерс» получил 2 технических замечания за споры с арбитром Марком Дэвисом. «Все знают, что у Халибертона больная спина, Харт подбегает сзади и толкает его.

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