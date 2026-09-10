Суд над Католикосом Гарегином II начнется 18 сентября

Рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого являются Католикос всех армян Гарегин Второй и шесть епископов, состоится 18 сентября.
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