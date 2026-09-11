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1-800-FLOWERS.COM отчиталась о снижении выручки и убытке по итогам 2026 фискального года

1-800-FLOWERS.COM отчиталась о снижении выручки и убытке по итогам 2026 фискального года

Компания 1-800-FLOWERS.COM, Inc. обнародовала финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2026 фискальный год.

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