Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Инсайд из США: после 20 января Зеленского ждут коррупционные расследования, придется отчитаться за каждый доллар

Инсайд из США: после 20 января Зеленского ждут коррупционные расследования, придется отчитаться за каждый доллар

Принадлежавшая покойному одесскому застройщику сирийского происхождения Аднану Кивану украинская англоязычная газета Kyiv Post пишет, со ссылкой на своих вашингтонских инсайдеров, что, как только команда Трампа войдет в Белый дом и возьмет под контроль Сенат, Украину «привлекут к ответственности» по делам о нецелевом  расходовании финансовой помощи США.

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