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Спецназ ЗВО в Тамбовской области отработал десантирование с выполнением стрельб в воздухе

Спецназ ЗВО в Тамбовской области отработал десантирование с выполнением стрельб в воздухе

Согласно замыслу учения, разведчикам предстояла задача по ликвидации «группы незаконного вооружённого формирования» и транспортировке специального груза в условиях противодиверсионных рейдовых действий «противника».

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