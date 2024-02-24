Россиян отрезали от QIWI-кошельков, банки КНР и ОАЭ остановили расчеты с Россией, на Москву обрушили новые санкции – большие итоги недели от РИА «Новый День»

На уходящей рабочей неделе было меньше привычного рабочих дней, но полно различных запретов. Часть из них – санкции из-за смерти экстремиста Навального – еще обсуждаются, некоторые, как в 13-м пакете антироссийских санкций, уже согласованы.
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