РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Вот тут и испытать неядерный сармат, нехрено педиков жалеть или гарант для партнёров с запада??????????Премьеры Канады, ...
  • Игорь Петров
    Не сдавайте агентов...Мыши обездвижили ...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    А что объяснять на счет старого.больного пердуна бидона который насрал в штаны и не поинит когда.Вашингтон попытал...

Россиян отрезали от QIWI-кошельков, банки КНР и ОАЭ остановили расчеты с Россией, на Москву обрушили новые санкции – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Россиян отрезали от QIWI-кошельков, банки КНР и ОАЭ остановили расчеты с Россией, на Москву обрушили новые санкции – большие итоги недели от РИА «Новый День»

На уходящей рабочей неделе было меньше привычного рабочих дней, но полно различных запретов. Часть из них – санкции из-за смерти экстремиста Навального – еще обсуждаются, некоторые, как в 13-м пакете антироссийских санкций, уже согласованы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору