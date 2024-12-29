5887 прочтений Вчера Оглавление СМИ раскрыли истинное отношение Запада к Украине Перспективы переговоров Плохие новости для Зеленского Важные вопросы по Украине будут решаться только между Москвой и Вашингтоном, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
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