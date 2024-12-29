МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Семенов
    Если не знаете, не надо свистеть. Ваучеры действительно дали, но одновременно рабочим прекратили выплачивать зарплату...Почему Чубайсу и ...
  • Галина Друзина
    Выслать всех мигрантов, которые заехали за последние 10 - 15 лет, а то сидят на наших шеях, пользуются нашими благами...Кучно пошло! Исто...
  • Сергей Oблезов
    Такой беззубой политики страна никогда не проводила! Или они на самом деле считают, что при упоминании слово Орешник,...Финны проигнориро...

"Переговоры провалятся". На Западе раскрыли, кто будет решать судьбу Украины

"Переговоры провалятся". На Западе раскрыли, кто будет решать судьбу Украины

5887 прочтений Вчера Оглавление СМИ раскрыли истинное отношение Запада к Украине Перспективы переговоров Плохие новости для Зеленского Важные вопросы по Украине будут решаться только между Москвой и Вашингтоном, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх