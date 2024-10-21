Концентрированный яд: Названа пища, забирающая годы жизни быстрее сахара и жирного мяса

Американские ученые назвали еду, которая портит здоровье и значительно сокращает жизнь.Сотрудники Гарвардской школы общественного на протяжении 13 лет следили за данными более чем 110 тысяч человек, и пришли к выводу: вероятность преждевременного ухода из жизни был на 4% выше у тех людей, кто питался фастфудом и продуктами с высокой степенью переработки.