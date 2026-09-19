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Тульские новости

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«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в «Кубке Легенд»

«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в «Кубке Легенд»

«Тулица» проиграла калининградскому «Локомотиву» в трёх партиях со счётом 0:3 и завтра сыграет решающий матч с «Уралочкой» за выход в финальную четвёрку «Кубка Легенд».

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