«Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» в «Кубке Легенд»

«Тулица» проиграла калининградскому «Локомотиву» в трёх партиях со счётом 0:3 и завтра сыграет решающий матч с «Уралочкой» за выход в финальную четвёрку «Кубка Легенд».
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