1859 – Родился И.В. Мещерский, русский и советский учёный-механик, основоположник механики систем переменного состава (систем переменной массы).
Этот день в авиации. 10 августа
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Игорь Василевский
1921 - По постановлению Реввоенсовета Республики № 1951 основана Московская школа воздушного боя и бомбометания, в послевоенное время - Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище лётчиков имени И. С. Полбина (ОВВАКУЛ). А потом вечно пьяный друг Билла расформировал его (и не только) 12 февраля 1993 года.
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