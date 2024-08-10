Этот день в авиации. 10 августа

Игорь Василевский

1921 - По постановлению Реввоенсовета Республики № 1951 основана Московская школа воздушного боя и бомбометания, в послевоенное время - Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище лётчиков имени И. С. Полбина (ОВВАКУЛ). А потом вечно пьяный друг Билла расформировал его (и не только) 12 февраля 1993 года.