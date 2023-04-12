Российские ученые разработали материал для печати сосудов в космосе

Ученые научно-образовательного Центра биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС совместно с сотрудниками компании "3Д Биопринтинг Солюшенс" разработали материал с памятью формы для экспериментов космонавтов на МКС с магнитным 4D-биопринтером "Орган.