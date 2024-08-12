Витамин В12: как достоверно определить статус

Витамин В12 работает в образовании эритроцитов, развитии нейронов и синтезе ДНК. Дефицит В12 ведет к накоплению гомоцистеина (нейротоксичного вещества), ухудшению памяти и другим последствиям для здоровья.
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