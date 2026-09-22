Кредиторы оспорят сделки продавца при его банкротстве

Покупателям недвижимости рекомендуется тщательно проверять финансовое положение продавца и соответствие цены рыночному уровню, чтобы избежать проблем при возможном банкротстве продавца, когда договор может быть оспорен кредиторами в суде.
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