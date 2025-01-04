Израиль подготовил почву для полномасштабной войны против Ирана

Несмотря на долгую историю противостояния между Израилем и Ираном, оба государства избегали прямой войны, однако события в Сирии стали катализатором значительных изменений в балансе сил, и Ближний Восток сегодня оказался на грани полномасштабного конфликта.
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