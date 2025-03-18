Подписано распоряжение о выделении 2,4 млрд рублей для Курской области

Правительство России опубликовало распоряжение, по которому Минпромторгу будет выделено из резервного фонда бюджетное ассигнование в размере 2,4 миллиарда рублей для предоставления финансовой помощи бюджету Курской области, сообщается на сайте правительства РФ.
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