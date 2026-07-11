Почти 20 лет без штампа в паспорте: почему звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова отказалась от официального брака

Актриса Ольга Ломоносова, получившая широкую известность благодаря роли Киры Воропаевой в сериале «Не родись красивой», уже почти двадцать лет счастлива в союзе с режиссером Павлом Сафоновым, но категорически отказывается регистрировать эти отношения.