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Почти 20 лет без штампа в паспорте: почему звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова отказалась от официального брака

Почти 20 лет без штампа в паспорте: почему звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова отказалась от официального брака

Актриса Ольга Ломоносова, получившая широкую известность благодаря роли Киры Воропаевой в сериале «Не родись красивой», уже почти двадцать лет счастлива в союзе с режиссером Павлом Сафоновым, но категорически отказывается регистрировать эти отношения.

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