Стало известно, сколько запрашивает Варум за корпоратив

Певица Анжелика Варум стала активно брать заказы на корпоративы в 2025 году. Как сообщает Telegram-канал Shot, за 4 млн рублей, или 40 тысяч долларов она согласна выступить на частных вечеринках как в России, так и за границей.
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