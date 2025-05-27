Корь возвращается: почему вирус снова активизировался и как защититься от инфекции Ирина ВальковаВ последние годы мир столкнулся с тревожной тенденцией: после длительного спада резко возросло количество заболевших корью.
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