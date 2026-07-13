Кравченко сообщил о сигналах "Внимание всем" в Новороссийске

В Новороссийске прозвучал сигнал "Внимание всем" из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале, отметив, что меры безопасности были незамедлительно приняты для защиты жителей.
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