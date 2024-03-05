Юные новосибирцы чиркают полы в школах из-за хулиганского «тренда»

дмитрий чагин

Фото пола в классе ДО урока, и фото пола в классе ПОСЛЕ урока. Обе фотки родителям, вместе с чеком из клиниговой компании. Раз уж деток бедненьких нельзя заставлять убирать отходы своей жизнедеятельности, пусть родители оплачивают услуги профессиональных специалистов😂🤣😅