О новом тренде — чиркать полы в школе — информирует издание Om1.ru. Начало этому положил клип в приложении TikTok, в котором ученик под песню «Со мной воюет сатана» проводит на полу в школе черную полоску от обуви.
Юные новосибирцы чиркают полы в школах из-за хулиганского «тренда»
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Оставлять этих придурков после уроков оттирать свои художества ластиком.
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10 час.
дмитрий чагин
Фото пола в классе ДО урока, и фото пола в классе ПОСЛЕ урока. Обе фотки родителям, вместе с чеком из клиниговой компании. Раз уж деток бедненьких нельзя заставлять убирать отходы своей жизнедеятельности, пусть родители оплачивают услуги профессиональных специалистов😂🤣😅
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10 час.
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