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У Сторожука есть 2 матча на исправление ситуации. Тульский «Арсенал» идет 6-м в Первой лиге

У Сторожука есть 2 матча на исправление ситуации. Тульский «Арсенал» идет 6-м в Первой лиге

Руководство клуба дало 41-летнему специалисту два матча на исправление ситуации – после 27 туров «оружейники» занимают в таблице Мелбет Первой лиги 6-е место.

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