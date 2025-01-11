Что лучше: тампоны или прокладки? Разбираемся в плюсах и минусах

Выбор между тампонами и прокладками – вопрос, который волнует каждую женщину. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от индивидуальных предпочтений, образа жизни и особенностей менструального цикла.
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