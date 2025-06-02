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Крымчан предупредили о ДРГ

Крымчан предупредили о ДРГ

Мэр Керчи уточнил, что это связано с активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп. «Администрация города Керчи и правоохранительные органы призывают керчан и гостей города проявлять бдительность», - говорится в сообщении Олега Каторгина.

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