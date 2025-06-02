Крымчан предупредили о ДРГ

Мэр Керчи уточнил, что это связано с активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп. «Администрация города Керчи и правоохранительные органы призывают керчан и гостей города проявлять бдительность», - говорится в сообщении Олега Каторгина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии