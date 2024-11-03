Штормовой ветер с дождями и снег в горах: погода в Крыму в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ночью без осадков. В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток ожидаются дожди, в горах снег, местами сильные осадки.
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