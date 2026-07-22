«Мы не можем сказать, что это такое». Ученые обнаружили неизвестную органику на Плутоне и спутнике Сатурна Титане

Наблюдения были выполнены с помощью космического телескопа Джеймса УэббаРазделённые миллиардами километров и сформированные совершенно разными условиями окружающей среды, задымлённый спутник Сатурна Титан и карликовая планета Плутон, на бумаге, имеют мало общего.