«Мы не можем сказать, что это такое». Ученые обнаружили неизвестную органику на Плутоне и спутнике Сатурна Титане

Наблюдения были выполнены с помощью космического телескопа Джеймса УэббаРазделённые миллиардами километров и сформированные совершенно разными условиями окружающей среды, задымлённый спутник Сатурна Титан и карликовая планета Плутон, на бумаге, имеют мало общего.
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