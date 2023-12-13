Всего за 2 минуты: 1 простецкий трюк сделает из бумажной снежинки чудо - украсьте дом

Создание бумажной снежинки может стать увлекательным зимним занятием для детей и взрослых. Вот пошаговая инструкция, как сделать заготовку для снежинки и превратить ее в уникальное украшение, рассказывают лайфхакеры novochag (18+).
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