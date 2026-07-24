Трамп назвал иранских лидеров подонками из-за затяжной войны

Дональд Трамп начинает терять терпение из-за затяжного конфликта с Ираном. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации, президент США ожидал, что военная операция завершится за несколько недель, однако боевые действия продолжаются уже пятый месяц.
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