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Трамп назвал иранских лидеров подонками из-за затяжной войны

Трамп назвал иранских лидеров подонками из-за затяжной войны

Дональд Трамп начинает терять терпение из-за затяжного конфликта с Ираном. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации, президент США ожидал, что военная операция завершится за несколько недель, однако боевые действия продолжаются уже пятый месяц.

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