Ученые выяснили, любят ли коты людей. Загадочная кошачья душа

Многие стереотипы невероятно живучи, особенно когда речь заходит о братьях наших меньших. Века наблюдений убедили человечество в том, что собаки — это эталон преданности, а кошки — существа независимые и эгоистичные, которые терпят людей исключительно ради комфорта и регулярного питания.
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