Ученые выяснили, любят ли коты людей. Загадочная кошачья душа

Многие стереотипы невероятно живучи, особенно когда речь заходит о братьях наших меньших. Века наблюдений убедили человечество в том, что собаки — это эталон преданности, а кошки — существа независимые и эгоистичные, которые терпят людей исключительно ради комфорта и регулярного питания.