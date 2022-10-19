Закон, порядок, государство

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В Краснодарском крае полицейские задержали жителя Краснодара, выступившего курьером в мошеннической схеме

В Краснодарском крае полицейские задержали жителя Краснодара, выступившего курьером в мошеннической схеме

В дежурную часть ОМВД России по городу Армавиру обратились трое местных жителей пожилого возраста с сообщением о том, что стали жертвами аферистов, похитивших у них денежные средства.

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