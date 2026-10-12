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Аргументы и Факты

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Академик Мокрышева предупредила о риске ранних инфарктов из-за ожирения

Академик Мокрышева предупредила о риске ранних инфарктов из-за ожирения

Директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова, академик РАН Наталья Мокрышева заявила, что ожирение в детстве может значительно повысить риск инфаркта и инсульта уже к 40 годам, сообщает KP.

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