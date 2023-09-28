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Россия распространила в ООН проект заявления по «Северным потокам»

Россия распространила в ООН проект заявления по «Северным потокам»

Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по подрыву «Северных потоков», сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своих соцсетях 28 сентября.

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