Депутаты случайно выдали себя иномарками

САША ЛЕПАЕВ

в стране нужно вместо выборов провести сначала референдум. за социализм или за капитализм. думаю что за социализм проголосуют процентов 90 людей. именно людей. а не тех кто просто захватил власть в стране. люди пока не поймут ни при каких голосованиях они не играют никакой роли. они служат для галочки и показать остальному миру что в стране все хорошо. поверьте у президента нет полномочий в стране которые должны быть. ему при этом строе не дают и не дадут. как бы он не старался. при этом строе правят торгаши и олигархи депутаты и суды и правоохранительная система на их стороне. пока в стране самый плохой строй который есть на планете не изменить ничего не выйдет а продолжение будете рабы конечно не все кому то отведут роль управлять вами. просто проанализируйте чем дальше тем жёстче становится с ценами и распределениями всего остальное. а СВО это просто ширма и звено в этом сговоре. уничтожение патриотов. сильные люди погибнут слабое поколение легче запугать. почему завоз мигрантов семьями . да это замена тех кто уже выбыл из страны. а выборы поверьте ничего не решат все оно уже определено победит ЕР. и как бы не старались.