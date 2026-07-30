Царьград Коллаж Царьграда. Ежегодные декларации чиновников и депутатов у нас отменены, но предвыборные ещё нет – кажется, кто-то просто не подумал.
Депутаты случайно выдали себя иномарками
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Сергей Бирюков
Вообще не понимаю, зачем нужны эти бездельники-дармоеды?
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1 м.
САША ЛЕПАЕВ
в стране нужно вместо выборов провести сначала референдум. за социализм или за капитализм. думаю что за социализм проголосуют процентов 90 людей. именно людей. а не тех кто просто захватил власть в стране. люди пока не поймут ни при каких голосованиях они не играют никакой роли. они служат для галочки и показать остальному миру что в стране все хорошо. поверьте у президента нет полномочий в стране которые должны быть. ему при этом строе не дают и не дадут. как бы он не старался. при этом строе правят торгаши и олигархи депутаты и суды и правоохранительная система на их стороне. пока в стране самый плохой строй который есть на планете не изменить ничего не выйдет а продолжение будете рабы конечно не все кому то отведут роль управлять вами. просто проанализируйте чем дальше тем жёстче становится с ценами и распределениями всего остальное. а СВО это просто ширма и звено в этом сговоре. уничтожение патриотов. сильные люди погибнут слабое поколение легче запугать. почему завоз мигрантов семьями . да это замена тех кто уже выбыл из страны. а выборы поверьте ничего не решат все оно уже определено победит ЕР. и как бы не старались.
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1 м.
МЕ
Михаил Е
Это в Штатах во власть "идут состоятельные люди для сохранения капитала". У нас - для приобретения и приумножения. Сами посмотрите: сегодня госчиновник верхнего уровня, завтра ген дир чего-нибудь, послезавтра - и то и другое.
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1 м.
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