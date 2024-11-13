Стало известно точное время выхода Microsoft Flight Simulator 2024 Microsoft и Asobo подтвердили ...

Стало известно точное время выхода Microsoft Flight Simulator 2024Microsoft и Asobo подтвердили даты выпуска и время разблокировки Microsoft Flight Simulator 2024, нового и долгожданного симулятора полета, который обещает еще больше поднять планку.
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