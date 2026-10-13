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Суть Событий

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Песков назвал преждевременным разговор о финансовых потерях "Яндекса" после атак БПЛА на дата-центры

Песков назвал преждевременным разговор о финансовых потерях "Яндекса" после атак БПЛА на дата-центры

"Яндекс" принимает меры для устранения последствий атак БПЛА на ее дата-центры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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