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Экс-пилот «Ред Булл» Дорнбос: «Ньюи – Эйнштейн «Ф-1». На тестах он спросил, можно ли расположить педали друг над другом»

Нидерландец выступал за команду в 2006 году, а также являлся тест-пилотом. «Эдриан для «Ф-1» как Эйнштейн.

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