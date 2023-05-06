Газета Труд

520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Владислав
    Разумный человек, вот только похоже на очередные игры наглоскунсов, проводимые ими через своих слуг.«Мы укрепили Росс...
  • Россиянин
    С одним патроном.Президент Чехии п...
  • николай лебедев
    Нормальный подарок-не застрелишься сам, тебя пристрелят из твоего же пистолета, типа самоубийство по-любому.Клоун, на...Президент Чехии п...

Китай завершил первый в мире эксперимент по созданию интервенционного НКИ на нечеловекообразных приматах

Китай завершил первый в мире эксперимент по созданию интервенционного НКИ на нечеловекообразных приматах

На этой неделе группа специалистов под руководством ученых из Нанькайского университета успешно завершила первый в мире эксперимент по созданию интервенционного нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ) на нечеловекообразных приматах, передает Синьхуа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх