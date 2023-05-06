Китай завершил первый в мире эксперимент по созданию интервенционного НКИ на нечеловекообразных приматах

На этой неделе группа специалистов под руководством ученых из Нанькайского университета успешно завершила первый в мире эксперимент по созданию интервенционного нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ) на нечеловекообразных приматах, передает Синьхуа.
На этой неделе группа специалистов под руководством ученых из Нанькайского университета успешно завершила первый в мире эксперимент по созданию интервенционного нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ) на нечеловекообразных приматах, передает Синьхуа.
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