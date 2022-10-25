Теракт в Мелитополе: Украинские спецслужбы подорвали легковой автомобиль рядом с телекомпанией «ЗаTV»

Украиские диверсионные группы продолжают террор на освобожденных территориях, очередной террористический акт произошел в городе Мелитополь - временной столице Запорожской области России.
Популярные статьи
- Под удар ВДВ РФ попал 1-й механизированный батальон ВСУ с бронетехникой из балканских стран и был уничтожен
- ГШ ВСУ: Российская армия может пойти в наступление с территории Беларуси, но уже не на Киев
- Ракетными ударами поражены объекты противника в Ровно, Луцке, Кировоградской, Львовской, Тернопольской и других областях
Свежие комментарии