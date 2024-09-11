БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Змагары теряют страх после разгрома Беломайдана. Белорусские чиновники вновь вспоминают вкус «самостийности»

Змагары теряют страх после разгрома Беломайдана. Белорусские чиновники вновь вспоминают вкус «самостийности»

Юрий Красновский.   «Мовный инспектор» Игорь Случак (на фото), который годами заваливал все возможные инстанции обращениями с предложением дерусифицировать все, что только возможно, сбежал в Литву, но не угомонился.

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Комментарии
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Traveller
Тихушников в Белоруссии ещё до фига. И это при том при всём, что на улицах на идиота, пытающегося что-то изрыгать на какой-то помеси польского-украинско-идиш-русского, которого они называют &quot;мовой&quot;, оглядываются как на инопланетянина. Но на гос. радио вы не услышите русского языка. И объявления в метро идут только на мове и на ломаном английском. Так что показательно, что местечковые тихушники продолжают держать фигу в кармане. Недаром все они из глухих деревень, ибо мова - это явный маркер, выдающий их происхождение.
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