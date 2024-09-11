Змагары теряют страх после разгрома Беломайдана. Белорусские чиновники вновь вспоминают вкус «самостийности»

Юрий Красновский. «Мовный инспектор» Игорь Случак (на фото), который годами заваливал все возможные инстанции обращениями с предложением дерусифицировать все, что только возможно, сбежал в Литву, но не угомонился.
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