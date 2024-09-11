Змагары теряют страх после разгрома Беломайдана. Белорусские чиновники вновь вспоминают вкус «самостийности»

Traveller

Тихушников в Белоруссии ещё до фига. И это при том при всём, что на улицах на идиота, пытающегося что-то изрыгать на какой-то помеси польского-украинско-идиш-русского, которого они называют "мовой", оглядываются как на инопланетянина. Но на гос. радио вы не услышите русского языка. И объявления в метро идут только на мове и на ломаном английском. Так что показательно, что местечковые тихушники продолжают держать фигу в кармане. Недаром все они из глухих деревень, ибо мова - это явный маркер, выдающий их происхождение.