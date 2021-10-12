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Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации сдают итоговую проверку по физической подготовке

Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации сдают итоговую проверку по физической подготовке

В ходе проведения контрольных мероприятий личный состав соединения в зависимости от возрастных групп выполняет различные упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности.

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