Бурак Дениз мог часами сидеть у телевизора, а потом повторять реплики и повадки любимых героев. С этих детских подражаний начался путь: школьная студия, съемки, «Шахмаран», многомиллионная аудитория, награды — и громкие истории, которые тянутся за актером до сих пор.