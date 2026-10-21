Бурак Дениз мог часами сидеть у телевизора, а потом повторять реплики и повадки любимых героев. С этих детских подражаний начался путь: школьная студия, съемки, «Шахмаран», многомиллионная аудитория, награды — и громкие истории, которые тянутся за актером до сих пор.
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