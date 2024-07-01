Axios: демократы начали дистанцироваться от Байдена из-за неудачных дебатов

Члены Демократической партии США, планирующие участвовать в ноябрьских выборах в Конгресс, начинают дистанцироваться от президента Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах, сообщает портал Axios.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии