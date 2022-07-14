Сегодня гигантская комета пролетает близко к Земле: можно наблюдать в прямом эфире

Сегодня ночью, с 14 на 15 июля 2022 года, произойдёт интересное астрономическое явление — одна из самых дальних активных комет среди когда-либо обнаруженных, максимально приблизится к Земле.
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