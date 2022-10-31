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"Укрэнерго": отключения электричества на Украине из плановых могут перейти в аварийные

"Укрэнерго": отключения электричества на Украине из плановых могут перейти в аварийные

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что с этой недели графики отключений электричества по всей Украине должны стать плановыми, но, по его словам, они могут также перейти в аварийные из-за массированных ракетных ударов.

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