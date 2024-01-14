Русская весна
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Русская весна

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Решить украинский вопрос в Давосе собрались лидеры 81 страны

Решить украинский вопрос в Давосе собрались лидеры 81 страны

Глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о начале встречи в швейцарском Давосе советников лидеров 81 стран и международных организаций для обсуждения так называемой украинской формулы мира.

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Комментарии
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Вик Норд
Нет никакого украинского вопроса,и не было,&quot;Украинский&quot; вопрос может решить ТОЛЬКО Россия,потому Окраина,это русская земля,к которой прирезали Западенщину,нет никаких украинцев,а есть жители Украины(никаких таких &quot;граждан&quot;),всё что эта мразь бандеровская,что по наущению глобалистов,устроила там,и потребовала принуждения к Миру,и уничтожения очага коричневой чумы.
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