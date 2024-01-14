Глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о начале встречи в швейцарском Давосе советников лидеров 81 стран и международных организаций для обсуждения так называемой украинской формулы мира.
Решить украинский вопрос в Давосе собрались лидеры 81 страны
Комментарии
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Вик Норд
Нет никакого украинского вопроса,и не было,"Украинский" вопрос может решить ТОЛЬКО Россия,потому Окраина,это русская земля,к которой прирезали Западенщину,нет никаких украинцев,а есть жители Украины(никаких таких "граждан"),всё что эта мразь бандеровская,что по наущению глобалистов,устроила там,и потребовала принуждения к Миру,и уничтожения очага коричневой чумы.
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