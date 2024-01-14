Решить украинский вопрос в Давосе собрались лидеры 81 страны

Вик Норд

Нет никакого украинского вопроса,и не было,"Украинский" вопрос может решить ТОЛЬКО Россия,потому Окраина,это русская земля,к которой прирезали Западенщину,нет никаких украинцев,а есть жители Украины(никаких таких "граждан"),всё что эта мразь бандеровская,что по наущению глобалистов,устроила там,и потребовала принуждения к Миру,и уничтожения очага коричневой чумы.