Директор Леонида Якубовича прокомментировал его скандальный уход с «ЧБД»

Директор Леонида Якубовича назвал его уход с «ЧБД» частью сценария. Об этом сообщает NEWS.ru. На днях в соцсетях шоу «ЧБД» появился видео анонс нового выпуска, в котором снялся ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович.