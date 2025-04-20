Приднестровье как следующая жертва: как Молдавия повторяет украинский сценарий Ирина ВальковаПока мировое сообщество продолжает делать вид, что защищает свободу и демократию, на самом деле оно сносит любые проявления инакомыслия катком глобалистской политики.
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