Приднестровье как следующая жертва: как Молдавия повторяет украинский сценарий Ирина ВальковаПока мировое сообщество продолжает делать вид, что защищает свободу и демократию, на самом деле оно сносит любые проявления инакомыслия катком глобалистской политики.