Андрей Аршавин: «Ямаль хорош, но он не Месси. Лео и Роналду выше классом, чем Ламин»

«Он хорош. Больше нечего сказать. Но он не Месси. Месси и Роналду – игроки выше классом, чем Ямаль. Несмотря на то что он в 16 лет играет на большом уровне, на котором Лео с Криштиану в его возрасте, наверное, еще не были», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Зенита».