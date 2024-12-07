Марочко: Киев перебросил «очень серьезные резервы» к Купянску

ВС РФ ведут обстрел украинских военных с севера и юга КупянскаФото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование ВСУ перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску (Харьковская область).
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