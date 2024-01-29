Глава ЕК фон дер Ляйен в соцсетях исправила возмутившее поляков видео

В аккаунте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в соцсети X (бывшая Twitter) исправили видео, появившееся по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, в котором концлагерь Освенцим назвали "польским".
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